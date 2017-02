Ciągniki Ursusa cieszą się zaufaniem. Wzrost sprzedaży

Ursus w zeszłym miesiącu odnotował 31,3 proc. wzrost sprzedaży swoich ciągników w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Wyniki sprzedaży lubelskiego producenta potwierdzają zaufanie rolników do marki. W styczniu spółka sprzedała 42 nowe ciągniki, co dało jej blisko 8,2 proc. udział w polskim rynku – informuje producent.

– Ciągniki Ursusa są dostosowane technologicznie i cenowo do oczekiwań polskich rolników. Dodatkowym atutem są niskie koszty obsługi serwisowej. Co więcej, Ursus wprowadza atrakcyjne oferty kredytowe dla rolników na zakup nowych maszyn. Polscy rolnicy zawsze wybierali Ursusy i będą je wybierali ponieważ Ursus to ciągnik niezawodny w użytkowaniu – dodaje Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.