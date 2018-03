Ciało młodej kobiety w wersalce. Zatrzymali mężczyznę, który wynajmował mieszkanie

Kryminalni zatrzymali mężczyznę w środę, na jednej z ulic Lublina. Niedaleko kamienicy, w której wynajmował mieszkanie.

– W czwartek 46-latek zostanie doprowadzony do prokuratury – informuje nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – Obecnie ustalamy rolę mężczyzny w zdarzeniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy 46-latek usłyszy jakiekolwiek zarzuty. Śledczy ustalają, czy był w domu, w chwili śmierci kobiety.

Ciało 24-latki z Lublina odnaleziono poniedziałek po południu, w mieszkaniu, w kamienicy przy ul. 1 Maja 9. Policjantów zawiadomił właściciel mieszkania. Nie mógł skontaktować się z mężczyzną, któremu wynajmował lokal. Postanowił więc odwiedzić go w mieszkaniu.

Na miejscu znalazł zwłoki kobiety. Były przykryte prześcieradłem i ułożone w wersalce. Ciało było już w stanie rozkładu. Wstępne oględziny nie wskazywały na to, by kobieta miała zewnętrzne obrażenia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i jak zmarła. Ma to wyjaśnić planowana na środę sekcja zwłok.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zmarła kobieta nadużywała alkoholu. 24-latka miała też regularnie odwiedzać mieszkanie przy ul. 1 Maja.