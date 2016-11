Cicha 4. Przebudowują przedwojenną kamienicę. Co będzie w środku?

– W starym skrzydle udało się zachować oryginalną ślusarkę i detale elewacji. Część z nich odtworzyliśmy – wyjaśnia Wojciech Wereski, który wraz z żoną zajmuje się przebudową kamienicy przy ul. Cichej 4.

Wewnątrz trwają prace przy układaniu różnego rodzaju instalacji. Wykonano już wszystkie ściany konstrukcyjne i część działowych. Pomieszczenia musiały zostać całkiem przebudowane. Przed laty w kamienicy mieściły się bowiem biura ówczesnej Akademii Medycznej. Ich układ całkowicie nie pasował do wymogów obecnego projektu. Wewnątrz starej części budynku również udało się zachować sporo historycznych detali.

Gmach przy ul. Cichej 4 liczy obecnie 1400 mkw powierzchni, a po przebudowę będzie miał prawie 2000 mkw. Powstanie tam jeden lokal użytkowy i 12 apartamentów. Spora część z nich jest już zarezerwowana. Wszystkie lokale zostaną wykończone w wysokim standardzie. Znajdziemy tam m.in. ozdobne kaloryfery, kamienne parapety i instalacje do montażu klimatyzacji. Do tego można doliczyć tłumiące hałas szyby, wyciszone stropy, a nawet tzw. niskoszumowe rury kanalizacyjne. Do dyspozycji będzie również dwupoziomowy garaż oraz dwie nowoczesne windy. Cały obiekt będzie monitorowany.

– Dzięki temu mieszkańcy będą mogli czuć się w pełni komfortowo – dodaje Wojciech Wereski.

Odnawianie starej części kamienicy dobiega końca. Jednocześnie trwają prace przy jej nowym skrzydle. Obecnie budowlańcy pracują na poziomie podziemnego garażu. Układają zbrojenia. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Za mieszkanie przy ul. Cichej 4 trzeba będzie zapłacić od 8 tys. zł do 10,5 tys zł za mkw.

Kamienica pochodzi z 1912 roku. Przed wojną zwana była pałacem Zylbera. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się jednak pod ochroną konserwatora, jako element zabytkowego kompleksu Starego Miasta i Śródmieścia.

Obecni właściciele Cichej 4 mogą się pochwalić m.in. renowacją kamienicy przy ul. Niecałej 3.