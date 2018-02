Praca za granicą ciężka, ale płaca dobra. "Nie warto pracować na czarno"

Ile może zarobić opiekun seniorów? W Wielkiej Brytanii to średnio 11 tys. zł miesięcznie. Mniej, bo średnio 1000–1300 euro zarabia miesięcznie opiekunka w Niemczech, chociaż i tu można czasami liczyć na kontrakt warty 2 tys. euro.

– Opiekunka całodobowa troszcząca się o jedną osobę, zatrudniona przez niemiecką agencję zarabia 1800–2000€ na miesiąc i ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Przy czym jej praca to 6–8 godzin dziennie, a pozostały czas to czuwanie. Otrzymuje też dodatkowe wynagrodzenie za każdym razem, gdy jest budzona w nocy, otrzymuje zwrot kosztów podróży, własny pokój i telefon z możliwością bezpłatnego dzwonienia do Polski. Może też liczyć na przerwę wynoszącą trzy godziny w ciągu dnia lub dwie godziny przerwy przez sześć dni w tygodniu, a następnie wyrównanie – 6 godzin przerwy w sobotę – wylicza Małgorzata Dębska, współwłaścicielka Carers Book i opiekunka seniorów z bogatym doświadczeniem pracy w Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Opiekunki pracujące za granicą podkreślają, że szukając pracy nie wolno godzić się na zatrudnienie na czarno. Konsekwencją takiej pracy w Niemczech może być m.in. wysoka grzywna czy deportacja. Brak umowy o pracę może oznaczać także problemy z otrzymaniem wynagrodzenia, a w skrajnych przypadkach – osoba zatrudniona może paść ofiarą oszustów.

Firmy, które zapewniają bezpieczne i legalne zatrudnienie w Niemczech oferują załatwienie wszelkich formalności związanych z wyjazdem, organizują zakwaterowanie za granicą, wypłacają wynagrodzenie terminowo, opłacają ubezpieczenie społeczne, odprowadzają składki emerytalne, a w razie problemów na miejscu pracy zawsze wspierają swoich pracowników.

Planując wyjazd za granicę w charakterze opiekunki dla seniorów nie trzeba się martwić o kryterium wieku. Ograniczeniem może być jedynie wiek poniżej 25 roku życia. Górnych limitów nie ma, o ile osoba jest sprawna i sprosta fizycznie pracy z osobami potrzebującymi.

Co więcej, wiek powyżej 60 roku życia może być czasami dodatkowym walorem, bo niektóre rodziny poszukują dla swoich dziadków osób w podobnym wieku, tak, aby oprócz zapewnienia im opieki w ubraniu się czy spożyciu posiłków oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. zakupy, gotowanie, sprzątanie) były także przyjacielem i ciekawym rozmówcą. Co za tym idzie ważnym wymogiem jest znajomość języka. W Wielkiej Brytanii testy dla opiekunek sprawdzają ich znajomość języka co najmniej na poziomie B1. Podobnie jest przy staraniu się o legalne zatrudnienie w Niemczech.

Innymi formami pracy opiekunek jest opiekunka dochodząca, której zadaniem są np. mycie i kąpanie, przewijanie, karmienie lub pielęgnacja odleżyn. Czas wizyty u jednego podopiecznego waha się od 15 minut do 2 godzin w ciągu dnia, do tego dochodzą ewentualne nocne dyżury. Ich zarobki dochodzą do 1700 euro (ale średnio jest to 1000 euro).

Opiekunki w domu spokojnej starości w Niemczech zarabiają między 1600–1800€ miesięcznie Na jedną wykwalifikowaną opiekunkę przypada ok. 40 podopiecznych oraz 3 opiekunki do pomocy.

Ich zadaniem jest m.in. przygotowanie leków, prowadzenie pełnej dokumentacji, budzenie i higiena osobista podopiecznych, ale także ścielenie łóżek, robienie oraz serwowanie śniadania, dostarczanie obiadów z kuchni, karmienie podopiecznych i spędzanie z nimi wolnego czasu.