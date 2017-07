Projekt „e-Geodezja” jest warty blisko 190 mln zł. Realizujące go samorządy powiatowe otrzymały 159 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisano wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

– Robimy gigantyczny krok do przodu – przekonuje wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. – Ten projekt będzie służył wielu mieszkańcom naszego województwa, ale również naszym gościom. Jest kierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, których chcemy zachęcać do inwestowania na naszym terenie. Do tego celu takie mapy są niezbędne. Kierujemy go również do turystów i ludzi kultury, do wszystkich którzy mają do czynienia z nowoczesnym obiegiem dokumentów. To nie jest fanaberia, tylko wymóg czasu.

Z tysięcy zdjęć lotniczych powstanie tzw. ortofotomapa. Obejmie ona wszystkie 20 powiatów ziemskich województwa (bez Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa). Pokaże ona precyzyjny przebieg granic działek, ukształtowanie terenu oraz inne elementy przydatne m.in. przy obliczaniu podatków od nieruchomości czy dopłat rolnych.

– Będą w niej zawarte całe zasoby geodezyjne naszego województwa. Możliwość udostępniania i korzystania z tych baz danych będzie na nieporównywalnie wyższym poziomie niż obecnie. Nie wspominając o większej precyzji. Spory o miedzę będą o wiele prostsze do rozwiązania – mówi Paweł Pikula, starosta powiatu lubelskiego.

Ortofotomapa ułatwi dostęp m.in. do ewidencji gruntów i budynków czy bazy danych o obiektach topograficznych, czyli map wykorzystywanych do celów projektowych. W planach jest także wprowadzenie usługi związanej z uzyskiwaniem takich dokumentów do celów administracyjnych drogą elektroniczną.

Mapa ma być gotowa w przyszłym roku, a koszt jej stworzenia to ok. 8 mln zł. Część zdjęć lotniczych niezbędnych do jej powstania już jest. Kolejne zostaną wykonywane dopiero jesienią, kiedy zakończy się okres wegetacyjny roślin i granice działek będą lepiej widoczne z powietrza.