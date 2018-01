Czarna Środa w Lublinie. Kobiety znowu wyjdą na ulice

– Projekt nie proponował tylko liberalizacji prawa aborcyjnego, ale też inne potrzebne rozwiązania, np. kompleksową opiekę medyczną dla kobiet w ciąży, rzetelną edukację seksualną, dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji – podkreśla Magdalena Bielska z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Lublin. – Kobiety zostały tego pozbawione pod płaszczykiem ideologii. Nie mamy wyjścia, musimy wyjść na ulice.

Do dalszych prac w komisji trafił natomiast projekt Zatrzymaj Aborcję. – Nie dość, że zmusza on kobiety do rodzenia trwale upośledzonych płodów i obserwowania agonii swoich dzieci, często w niewyobrażalnym cierpieniu, to jeszcze zostawia matki same sobie. W uzasadnieniu do projektu jest zapis, że dla państwa nie będzie żadnych skutków finansowych, co oznacza, że nie będzie żadnej pomocy socjalnej i materialnej dla takich rodziców – zaznacza Bielska.

Kwadrans wcześniej przed lubelskim ratuszem zacznie się kontrmanifestacja Fundacji Życie i Rodzina. – Feministki ponownie wychodzą na ulice, bo nie podoba im się, że odebrano im szansę na możliwość niemal nieograniczonego zabijania maleńkich, nienarodzonych dzieci, którą miała im zapewniać ustawa Ratujmy Kobiety – argumentują organizatorzy kontrmanifestacji.

>>>