Czas dla pomysłowych. Co warto zrobić w Lublinie?

Rozpoczął się nabór projektów do kolejnego budżetu obywatelskiego. Wystarczy spisać pomysł, obliczyć jego koszty korzystając z miejskiej ściągawki i złożyć projekt do 15 kwietnia w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przez internet. Na co trzeba zwrócić uwagę?

• Po pierwsze: trzeba pamiętać o tym, że projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku. W innym razie nie zostanie nawet dopuszczony do jesiennego głosowania.

• Po drugie: trzeba sprawdzić, czy teren, na którym chcemy coś zbudować, zamontować lub ustawić, jest własnością miasta. Jeżeli jest miejski, ale np. zarządza nim szkoła, do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę jej dyrektora.

• Po trzecie: trzeba dobrze policzyć koszty. Jeżeli mieszczą się w widełkach od 300 001 zł do 1,2 mln to mamy do czynienia z projektem dużym. A to oznacza, że zgodnie z regulaminem może dotyczyć wyłącznie inwestycji i remontów, sadzenia zieleni i wszystkiego co trwałe. Nie można za taką kwotę zgłosić np. zajęć sportowych lub wycieczek po mieście. Tego ograniczenia nie ma w przypadku projektów małych, ale tu trzeba pamiętać by zmieścić się w widełkach od 25 tys. do 300 tys. zł. Tańszy pomysł też zostanie odrzucony.

Jak policzyć koszty?

Wystarczy skorzystać ze ściągawki zwanej „cennikiem miejskim”. Dowiemy się stąd, ile kosztuje np. latarnia, metr kwadratowy chodnika, metr bieżący żywopłotu, albo stojak rowerowy. Cennik można znaleźć w internecie na stronie obywatelski.lublin.eu.

Jak złożyć swój projekt?

– W przypadku osób nie korzystających z komputera, projekt można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego w Biurach Obsługi Mieszkańców – tłumaczy Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Takie biura działają przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Jagiełły 10, Pocztowej 1, Żywnego 8 i na parterze Ratusza. Można też wysłać projekt pocztą na Bernardyńską 3, a będzie się wtedy liczyć data stempla pocztowego.

Można też inaczej, czyli przez internet, a w tym roku jest to łatwiejsze niż dotychczas.

Wystarczy wypełnić formularz na stronie obywatelski.lublin.eu. Nie trzeba go już drukować i zanosić w papierowej wersji do biura.

W razie wątpliwości można dzwonić do Urzędu Miasta pod nr 81 466 25 60, przyjść do Biura Partycypacji Społecznej przy Bernardyńskiej 3, albo wysłać mail na adres obywatelski@.lublin.eu. Można też przyjść na jedno z trzech popołudniowych spotkań: • 22 marca w sprawie projektów dla rowerów i pieszych (Bernardyńska 3, sala 107, godz. 17), • 26 marca będzie spotkanie w sprawie zieleni (Cyrulicza 3, godz. 17) • 9 kwietnia o przygotowaniu i składaniu projektów (Bernardyńska 3, sala 107, godz. 18).

