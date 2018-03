Lublin: W szkołach robi się ciasno, będzie trzeba je powiększać

(fot. AS / archiwum)

Jedną ze szkół, które trzeba powiększyć jest otwarta w 2014 roku podstawówka na Sławinie. – Już dziś szkoła przy ul. Sławinkowskiej pęka w szwach – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Rozbudowa skrzydła szkoły musi się zacząć w przyszłym roku – zapowiada publicznie. Tłumaczy, że na Botaniku stale przybywa mieszkańców.

Na jakim etapie są przygotowania do rozbudowy? Do końca marca Ratusz ma oszacować liczbę potrzebnych sal w nowej części budynku. – W drugim kwartale zlecone będzie wykonanie koncepcji. Gdy będzie gotowa, zlecimy projekt – zapowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. – Prawdopodobnie będzie to projekt energooszczędny, dzięki czemu będziemy próbowali zdobyć unijne fundusze na budowę.

• Kolejna podstawówka do powiększenia znajduje się na Felinie. Na końcu tej dzielnicy przybyło ostatnio wiele nowych bloków mieszkalnych, a w planach są już kolejne. Za tym rozwojem dzielnicy musi nadążyć także podstawówka. – Musimy rozbudować szkołę na Felinie – stwierdza Żuk.

– W listopadzie 2017 r. została zlecona koncepcja rozbudowy kuchni i stołówki – stwierdza w jednym z oficjalnych pism Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. – W chwili obecnej trwają procedury mające na celu wyłonienie projektanta koncepcji rozbudowy szkoły o segmenty dydaktyczne – dodaje. Na razie nie wskazuje konkretnych terminów rozpoczęcia prac budowlanych.

• Już dziś otwarte mają być za to oferty firm gotowych wybudować nową podstawówkę przy Berylowej, koło osiedla szybko rozwijającego się wzdłuż ul. Jana Pawła II. To najszybciej zabudowywana część miasta, która nie doczekała się własnej szkoły, a najbliższe placówki wcale nie są blisko i są już mocno przepełnione.

Nowa podstawówka przy Berylowej ma być zdolna do przyjęcia 600 uczniów, a w budynku zaprojektowano również przedszkole dla 200 dzieci. Będą także pomieszczenia dla domu kultury. Na zakończenie budowy – jak wynika z warunków przetargu – możemy czekać do czerwca 2020 r., choć Ratusz przez długi czas zapewniał, że pierwszy dzwonek zabrzmi tu już we wrześniu 2019 r.

• Nie będzie natomiast powiększana podstawówka przy ul. Nałkowskich, choć przez pewien czas władze miasta rozważały taką inwestycję. – Po zmianach, jakie przyniosła reforma oświaty, nie ma już takiej potrzeby – stwierdza Krzyżanowska.