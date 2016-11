Człowiek Roku 2016: Rozpoczynamy głosowanie

Celem konkursu jest pokazanie szerszemu gronu wyjątkowych, kreatywnych i odnoszących sukcesy osób, działających w czterech kategoriach: biznes, działalność społeczna, kultura i zwykły bohater.

Tegoroczną edycję plebiscytu cechuje ogromna różnorodność. Kandydatami w kategorii biznes są z jednej strony prezesi dużych firm, jak Jan Kidaj z Aliplastu; prezes Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie, Matej Hojnik czy Grzegorz Dębiec, szef Transhurtu. Z drugiej zaś znajdziemy tu Pawła Jamroza, początkującego przedsiębiorcę, który planuje otworzyć w Lublinie oryginalną restaurację przeznaczoną dla cichych uroczystości.

Nie brakuje w naszym plebiscycie ludzi, którzy poświęcili się innowacjom. Tak jest chociażby w przypadku Tomasza Zwolana, szefa firmy Infinum 3D, która wytwarza drukarki 3D czy Kaja Suchora i Tomasz Nowowiejski, których napoje podbijają kraje afrykańskie. Kolejny kandydat w biznesie, Rafał Stachura, jest z kolei właścicielem potężnego gospodarstwa, które liczy ok. 1600 sztuk bydła.

Równie ciekawie wygląda kategoria Działalność Społeczna, gdzie wśród kandydatów znajdują się: Maria Pietrusza-Budzyńska, prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska; Marta Włosek, prezes Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt EX LEGE; Barbara Skowronek, aktywna sołtyska Nowego Stawu czy organizatorki imprez charytatywnych: Agnieszka Szczebiot i Katarzyna Zasadniewska.

W kulturze z jednej strony można głosować na Joannę Wawiórkę-Kamieniecką, która od 2015 roku jest koordynatorem Nocy Kultury, z drugiej zaś na Sebastiana Buczka, szefa oryginalnego studia nagraniowego, Pawła Adamca, znanego fotografa bądź ks. Krzysztofa Góździa, redaktora polskiej edycji tekstów Josepha Ratzingera.

Do miana Zwykłego Bohatera pretendują: Kamil Wroński, 9-letni student Politechniki Lubelskiej; 13-letnia piosenkarka, Julia Chmielarska; Zbigniew Furman i Artur Banasik, organizatorzy sportowych imprez.

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosować na wybranego kandydata można za pomocą SMS (koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT) bądź kuponów drukowanych codziennie w gazecie. Jeden wysłany SMS oznacza oddanie 5 głosów na danego kandydata, jeden wysłany kupon to równowartość 10 głosów. Głosowanie potrwa do 29 listopada do godziny 12 w południe. Zwycięży ta osoba, na którą oddanych zostanie najwięcej głosów.

REGULAMIN PLEBISCYTU