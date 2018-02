DK82. Będzie nowe rondo turbinowe przy osiedlu Borek

Chodzi o rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z ulicą Dębowa i Świerkową na osiedlu Borek w Turce w gm. Wólka, w sąsiedztwie marketu spożywczego. Zostanie tam również wyremontowany łącznik do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina. – Przeprowadzenie robót zaplanowano w okresie 2018–2019 r. – informuje Edwin Gortat, wójt gminy Wólka.

– Długie lata czekamy na tę inwestycję. Dziś wyjazd i włączenie się do ruchu z drogi osiedlowej w krajową, w kierunku Lublina lub Łęcznej, szczególnie w godzinach szczytu, jest niezwykle kłopotliwe. Zawsze trzeba swoje odstać w korku – mówi Andrzej Kowalczyk, mieszkaniec osiedla Borek.

Zgodnie planem na tym skrzyżowaniu powstanie rondo turbinowe. To nie wszystko. – W ramach wspólnego projektu 11 gmin „Mobilny Lubelski Obszar Funkcjonalny” zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy z obiektami „parkuj i jedź”, wzorem tych z Warszawy. Powstanie oświetlony parking, pętla autobusowa – dodaje wójt.

– Podpisane zostanie porozumienie w sprawie przebudowy dojazdów do przyszłego ronda na DK82. Gmina Wólka zleciła już opracowanie dokumentacji na całość inwestycji, rondo i dojazdy w ciągu DK82, i poprowadzi przedsięwzięcie, a GDDKiA pokryje koszty związane z przebudową dojazdów do nowego ronda. Jest to ponad 75 proc. wartości inwestycji – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Wartość całej przebudowy to około 16 mln złotych. – Będzie to największa pod względem kosztowym inwestycja na terenie naszej gminy – kończy wójt Gortat.