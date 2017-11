Dostał nowe mieszkanie od miasta. Wyrwał instalację elektryczną z powodu „bólu głowy”

W lipcu tego roku miasto oddało do użytkowania 120 mieszkań w nowych blokach wybudowanych przez ZNK na Felinie. Już z końcem października ZNK wypowiedział pierwszą umowę najmu lokalu ze względu na niewłaściwe jego użytkowanie.

– Najemca lokalu ujętego na załączonych zdjęciach usunął ze ścian całą instalację elektryczną oraz aluminiowe elementy stolarki drzwiowej i okiennej twierdząc, że wywołuje ona bóle głowy, przemalował też na kolor zielony część urządzeń należących do wyposażenia lokalu ponieważ jak twierdził kolor ten odwołuje się do preferowanego przez niego sposobu odżywiania – informuje Łukasz Bilik, rzecznik ZNK w Lublinie.

Umowa z lokatorem została wypowiedziana do końca listopada. Najemca został też wezwany do przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego i wydania go do 4 grudnia.

W Lublinie jest ponad 9 tysięcy mieszkań komunalnych. Według danych z lipca tego roku ponad połowa z lokatorów jest zadłużona wobec miasta. Dług ten wynosił wówczas już 100 milionów złotych, drugie tyle wynosiły odsetki.

