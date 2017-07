Na zlecenie miasta przy ul. Zygmunta Augusta powstały trzy nowe bloki. Pachnące farbą mieszkania nie są zbyt wielkie: jedno- i dwupokojowe. – O powierzchni od 34 do 45 mkw. – informuje Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych. W każdym lokalu jest tzw. biały montaż oraz kuchenka gazowa. – W ramach inwestycji powstał również plac zabaw oraz parking dla 120 pojazdów.

Do bloków wprowadzają się lokatorzy z długiej kolejki po mieszkanie komunalne, o które stara się około 5 tys. rodzin. Na Felin trafią też ci, którzy skorzystali z programu zamian. Jest on ofertą dla solidnych najemców lokali komunalnych, którzy terminowo płacą czynsz i chcą się przenieść do nowszego budynku. Przy Zygmunta Augusta życie będzie sobie także układać jedna z rodzin zmuszonych do opuszczenia kamienicy przy Lubartowskiej 45, której część rozebrano po majowej katastrofie budowlanej.

Budowa bloków trwała prawie dwa lata i kosztowała 15 mln zł. – Inwestycja była realizowana wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – dodaje Bilik. Pochodziło stąd 30 proc. niezbędnej kwoty.

– Fundusz Dopłat, zarządzany przez BGK, to bezzwrotne dotacje umożliwiające zwiększanie zasobu lokali przeznaczonych dla osób najuboższych poprzez wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego – wyjaśnia Anna Ciastoń z biura prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2007 r. bank przekazał Lublinowi już 9,9 mln zł dofinansowując budowę 214 mieszkań komunalnych i socjalnych. – W kolejnych latach miasto planuje budowę następnych lokali przy wsparciu BGK – podkreśla Ciastoń. Najpierw jednak samorząd musi zdobyć grunty pod nowe bloki.

– Trwa procedura związana z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w dzielnicy Felin – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Precyzuje, że chodzi o działki leżące po obu stronach ul. Franczaka (taką nazwę nosi teraz dawna Droga Męczenników Majdanka między rondem a granicą Lublina.

– Część z miejskich gruntów w tej dzielnicy jest rozproszona i konieczne będzie ich scalenie. Duża część jest zagrożona zwrotami, trwa postępowanie które ma na celu zamianę nieruchomości.