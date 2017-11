Droga ekspresowa S19 Lublin - Lubartów. 11 firm chce projektować odcinek Via Carpatia

11 biur projektowych zainteresowanych jest opracowaniem koncepcji programowej przyszłej S19 od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina.

Prawie 24-kilometrowej długości odcinek ma przebieg wyznaczony decyzją środowiskową, a w ramach koncepcji programowej zaproponowane zostaną warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych) oraz przeprowadzone badania geologiczne w terenie.

Kosztorys zamawiającego przewidywał wydanie na ten cel 5,4 mln zł. Oferty zainteresowanych wyniosły od 3,8 mln do 6,7 mln zł. Cena stanowi 60 proc. kryterium oceny oferty. Pozostałymi czynnikami przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą: doświadczenie personelu (30 proc.) i klauzule społeczne (10 proc. za zatrudnienie bezrobotnych do 30 lub powyżej 50 lat do prac wspomagających projektanta).

Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj.

Realizację budowy drogi przewidziano na lata 2020-2024.

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od w. Lubartów Północ do obwodnicy Lublina