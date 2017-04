Duże pieniądze dla Górnika Łęczna od województwa lubelskiego. Za promocję regionu

W piątek na stronie urzędu marszałkowskiego ukazało się ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z łęczyńskim klubem. Na koszulkach piłkarzy zostanie umieszczony logotyp „Lubelskie – Smakuj Życie”. Znajdzie się on w dwóch miejscach: na plecach pod numerem zawodnika oraz na rękawie.

Logo pojawi się również na strojach treningowych, meczowych koszulkach członków sztabu szkoleniowego oraz klubowym autokarze. Województwo ma być reklamowane ponadto m.in. podczas meczów, które Górnik w roli gospodarza rozegra na Arenie Lublin, na stronie internetowej klubu oraz mediach społecznościowych, a także w materiałach przygotowywanych przez klubową telewizję.

Pieniądze mają pochodzić z programu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, realizowanego z funduszy unijnych. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, chodzi o kwotę w wysokości ok. 800-900 tys. zł, która do klubu miałaby trafić w ciągu ok. dwóch tygodni.

– Wykonawcę zaproszono do negocjacji z uwagi na fakt, że jest to jedyny reprezentant województwa lubelskiego i uczestnik w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasie (piłka nożna mężczyzn). Meczom z udziałem drużyny Górnik Łęczna towarzyszy duża medialność; żadna inna klasa rozgrywkowa nie posiada silnego partnera medialnego (platforma telewizyjna nc+ oraz Eurosport2) gwarantującego bezpośrednią transmisję telewizyjną z każdego spotkania. To wszystko oferuje tylko piłkarska Ekstraklasa – napisano w uzasadnieniu zamieszczonego przez urząd ogłoszenia.

Samorząd województwa w trwającym sezonie już raz wsparł klub z Łęcznej. Za eksponowanie logotypu „Lubelskie – Smakuj Życie” na stadionie pod koniec ubiegłego roku do klubu trafiło ok. 100 tys. zł.