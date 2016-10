Dziś w Lublinie zaczyna się Restaurant Week. Co zjemy w niższej cenie?

Od 21 do 30 października najlepsze autorskie restauracje przygotowały popisowe danie festiwalowe w dobrej cenie. Żeby zjeść 3 daniowy obiad (przystawka, danie główne, deser) należy wejść na stronę www.restaurantweek.pl, wybrać miasto Lublin, następnie wybrać restaurację i zarezerwować sobie miejsce. Cały zestaw kosztuje 39 zł. Warto się pospieszyć.

Festiwal odbywa się w następujących restauracjach: 16 stołów, Atrium, Aventino, BelEtage, Browar Grodzka 15, Chleb Powszedni, Czarcia Łapa, Ego, Hotel Europa, Hotel Luxor, in Between, Insomnia, Od Kuchni, Orient Express, Perłowa Pijalnia Piwa, Restauracja Sarzyński, Thai Story, The OLive (Hotel Ilan), Toskania i Trybunalska City Pub.

Czym kuszą poszczególne restauracje? Każda z nich przygotowała 2 wersje menu: z mięsem lub bez. Oto niektóre propozycje. W 16 stołach: mus z wędzonego pstrąga z jajem na miękko, kolendrą, sosem teriyaki, prażoną dynią i wasali, bryzol wołowy z karmelizowaną gruszką, cukrową cebulą, sosem z jabłek i cydru oraz pieczoną kalarepką oraz ciastko z dyni, słony karmel, mus z śliwki węgierki oraz beza cytrynowa.

Restauracja BelEtage (IBB Grand Hotel Lublinianka): carpaccio z ośmiornicy, karmelizowany ananas, chilli, imbir, pierś kaczki, sos wiśniowy, dynia marynowana, polenta ziołowa oraz tarta gruszkowa, lody cynamonowe, płatki migdałów.

Perłowa Pijalnia Piwa zaprasza na taki zestaw: krem z czarnej fasoli i suszonych grzybów, marynowana biała rzodkiew, espuma z buraka czerwonego, dynia, winegret z rokitnika, chips z siemienia lnianego, świeże zioła oraz pieczywo piwne wypiekane na miejscu, świeży makaron własnej produkcji, boczniak smażony, karmelizowana cebula, brukselka, puder z pumpernikla i tymianku oraz ciastko z pasternaku i białej czekolady, sorbet z maślanki, grylaż z orzechów laskowych na miodzie fasolowym, słony karmel z Portera bałtyckiego.

Wegetariańska propozycja Thai Story to: chrupiące tajskie naleśniki z warzywami i tofu z sosem słodko-kwaśnym, tofu smażone w woku z tajską bazylią, chilli, czosnkiem i warzywami w sosie ostrygowym oraz puding z tapioki z owocami lychee i słodkim mleczkiem kokosowym.

Rezerwacje: restaurantweek.pl