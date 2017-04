Egzamin gimnazjalny 2017: Historia i WOS, j. polski: jakie tematy, przecieki? Stawiają na „Dziady” i „Zemstę”

Odpowiedzi i arkusze testowe z zadaniami z egzaminu gimnazjalnego 2017 z historii, WOS i języka polskiego znajdziecie w środę po zakończeniu egzaminu na naszej stronie internetowej.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale – co ważne – nie można go nie zdać, bo minimalny wynik nie jest określony. Warto walczyć jednak o punkty, bo to one zdecydują o dostaniu się do najlepszych liceów i techników.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w kwietniu, dostaną drugi termin – 1, 2 i 5 czerwca. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane 16 czerwca, a zaświadczenia o wynikach gimnazjaliści dostaną wraz ze świadectwami ukończenia szkoły 23 czerwca.