Europejska Konwencja Żonglerska: Cyrk w parku, cyrk na ulicach

Wciąż można dołączyć do grona widzów zauroczonych występami sztukmistrzów, którzy zjechali do Lublina na 40. Europejską Konwencję Żonglerską.

Nie płacąc ani grosza można nauczyć się różnych sztuczek na otwartych zajęciach warsztatowych obok amfiteatru w parku Ludowym (od godz. 16 do 19). Można też wybrać się nieco później, na godz. 22 do strefy ogniowej, by nauczyć się bezpiecznych popisów z ogniem lub tylko na nie popatrzeć.

We wtorek można się też postarać o bezpłatną wejściówkę na środowy pokaz specjalny. Wejściówki dostępne są przez stronę internetową evenea.pl, a można je rezerwować wyłącznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Zainteresowani wstępem na środowe wydarzenia powinni zasiąść do komputerów we wtorek o godz. 17, bo wtedy zacznie się rejestracja.

Na co można się zapisać? W znajdującym się koło stadionu Arena Lublin namiocie Special Stage można będzie zobaczyć w środę solowy spektakl żonglerski „Entropia” Stefana Singa (godz. 20). Widzowie powinni wiedzieć, że w namiocie tym nie ma miejsc siedzących, więc idąc na spektakl godzą się, że będą stać lub siedzieć na podłodze.

Z kolei na placu obok Targów Lublin można będzie zobaczyć w środę widowisko „Gravity is a mistake” w wykonaniu akrobatów z trapezem. Ich występ rozpocznie się w środę o godz. 17.