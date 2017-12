Ferie pod koniec stycznia, ale to ostatni moment żeby zapisać dzieci na półkolonie

Za tygodniowe półkolonie w Małym Geniuszu zapłacimy 399 zł (przy zapisach do 20 grudnia, potem cena będzie rosła aż do 599 zł). Będą one trwały od godz. 7.30 do 17.30.

W programie są m.in. zajęcia ruchowe na dworze, zabawy sportowe, wycieczki, lekcje golfa, zajęcia musicalowe, szermierka i eksperymenty. Uczniowie poznają także techniki szybkiego zapamiętywania, sztuki wystąpień publicznych, budowania pewności siebie i inteligencji emocjonalnej. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie (trzy ciepłe posiłki, zdrowe przekąski i napoje).

Szereg propozycji przygotował też Twojrobot.pl. Znajdziemy tu m.in. zimowe igrzyska e-sportowe, mam super IQ (robotyka, kreatywne budowanie i eksperymenty), kreatywny warsztat artystyczny, minecraft i roboty, wielkie projekty robotyczne, czy kurs kodowania i elektroniki. Cena z wyżywieniem od 500 zł za 5 dni.

Feed the Freedom zaprasza na półkolonie dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Całkowity koszt udziału w zajęciach to 390 zł, w tym opieka w godzinach 7.30-16.30, wyżywienie, bilety wstępu, materiały plastyczne i ubezpieczenie NNW.

W „Manufakturze sztuki” dzieci w wieku 7-14 lat będą gotowały z kucharzami najlepszych lubelskich restauracji i odkrywały swoje talenty plastyczne. Organizatorzy planują stworzyć w internecie kanał, na którym uczestnicy zajęć prezentować będą swoje zdjęcia i filmy, kręcone podczas interesujących wycieczek. Koszt to 450 zł od osoby za tygodniowe zajęcia.

Pływackie półkolonie w Lublinie organizuje natomiast SwimFun. Za tygodniowy turnus zapłacić trzeba 549 zł. W programie m.in. nauka i doskonalenie stylów pływackich oraz nurkowanie, jazda na nartach, ścianka wspinaczkowa, gry zespołowe i zajęcia ruchowe.