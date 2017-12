Kalendarz szkolny w 2018 roku. Nowy Rok, ferie, Wielkanoc. Kiedy uczniowie mają wolne?

Oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak np. Boże Narodzenie i dni, które należy odebrać za święta wypadające w sobotę (w przyszłym roku to jedynie 6 stycznia, za który pracodawca ma obowiązek dać wolne w innym terminie), uczniowie mogą liczyć na trzy dni wolnego od zajęć dydaktycznych w związku z rekolekcjami wielkopostnymi.

Dyrektor szkoły ma do swojej dyspozycji także dni wolne, którymi może dowolnie dysponować. Po zasięgnięciu opinii rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w dogodny dla kierowanej przez siebie placówki „dodać” osiem dni wolnych w szkołach podstawowych, 10 dni w liceach ogólnokształcących i technikach, a w szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego – 6 dni. Informacje o tym, kiedy która szkoła ma wolne podawane są na początku roku szkolnego.

– Dlatego w poszczególnych szkołach przerwy w nauce mogą wyglądać inaczej – tłumaczy Anna Sochal, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie.

W tym roku uczniowie „16” do szkoły pójdą ostatni raz w tym roku w najbliższy piątek. W ławkach zasiądą ponownie 2 stycznia. Inaczej będzie natomiast w Szkole Podstawowej nr 45, gdzie dzieci i nauczyciele otrzymali dodatkowy dzień wolny i do zajęć wrócą dopiero 3 stycznia.

Na ferie zimowe uczniowie z woj. lubelskiego będą musieli poczekać do 29 stycznia (potrwają do 11 lutego 2018 r.). Przerwa wielkanocna potrwa od 29 marca do 3 kwietnia. Później będzie już dużo lepiej. 1 maja 2018 roku to wtorek, a 3 maja to czwartek. Wielu dyrektorów poszczególnych szkół skorzystało ze swojego prawa do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć i uczniowie będą mieli wolne od 27 kwietnia do 7 maja.

Ponieważ Boże Ciało wypadnie w czwartek 31 maja, w większości placówek wolny będzie także następujący po nim piątek. Rok szkolny zakończy się 22 czerwca 2018 roku.