Firma Nexbio z Lublina w finale Chivas The Venture. Ma szanse na milion dolarów

NEXBIO to start-up, którego celem jest opracowanie nowatorskich metod wykrywania chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium. Fot. mat. organizatora

Lubelski start-up NEXBIO zwyciężył w drugiej polskiej edycji konkursu Chivas The Venture. Jako reprezentant Polski weźmie teraz udział w walce o milion dolarów.

Do konkursu wspierającego i promującego innowacyjne start-upy rozwiązujące istotne problemy społeczne tym razem stanęło niemal 100 firm. Po długotrwałych, burzliwych obradach jury przyznało zwycięstwo założonej przez Adama Kuzdralińskiego spółce NEXBIO.

– Poziom zaprezentowany przez tegorocznych finalistów przeszedł nasze oczekiwania. Bardzo długo zastanawialiśmy się, który start-up powinien zostać laureatem tegorocznej edycji. Każdy z nich zaprezentował ideę, która może zmienić świat na lepsze. Ostatecznie wybraliśmy NEXBIO – przedsiębiorstwo, które już wkrótce może wyprowadzić genetykę z laboratorium i wprowadzić ją pod strzechy – podsumowuje Philip Ainsworth, organizator konkursu.

NEXBIO to start-up, którego celem jest opracowanie nowatorskich metod wykrywania chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie odpowiednio dopasowanych, skutecznych środków ochronnych. Pozwoli to ograniczyć stosowanie pestycydów i zwiększy bezpieczeństwa upraw. Misją NEXBIO jest doprowadzenie do sytuacji, w której niedroga i spersonalizowana ochrona roślin będzie dostępna dla każdego.

– Sukces w konkursie Chivas the Venture to dla nas wielkie wyróżnienie i potwierdzenie, że idea upowszechniania badań molekularnych i wprowadzenia genetyki „pod strzechy” budzi zainteresowanie – podkreśla Marcin Stachyra, dyrektor zarządzający NEXBIO. – W szczególności dotyczy to projektu przenośnego laboratorium, budowanego głównie z myślą o wczesnym wykrywaniu chorób roślin.

– Dzięki zwycięstwu w polskim finale Chivas the Venture będziemy mieli szansę powalczyć o główną nagrodę w lipcowym finale światowym w Los Angeles, rywalizując w gronie 30 firm z całego globu. Chcielibyśmy pokazać się tam jak najlepiej i uszczknąć jak najwięcej z puli miliona dolarów – dodaje Stachyra. – Już teraz prosimy czytelników „Dziennika Wschodniego” o śledzenie naszego profilu na Facebooku, gdzie będziemy informować losach konkursu i możliwości oddawania głosów na nasz projekt.