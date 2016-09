Miasto zrywa umowę z firmą remontującą szkołę. "Rażący brak postępu robót"

O problemach z pracami przy Kurantowej 5 pisaliśmy wielokrotnie. Budynek przejęty po prywatnej szkole miał być przygotowany na przyjęcie uczniów z autyzmem już od 1 września. Ze względu na błędy w dokumentacji windy miasto podpisało aneks do umowy, dając wykonawcy (lubelska spółka Poleksbud Trade) czas do połowy października. Ratusz uznał, że prace postępują na tyle wolno, że nie ma szans, by zakończyły się w wyznaczonym czasie.

– W związku z rażącym brakiem postępu robót budowlanych zdecydowaliśmy o odstąpieniu od umowy z wykonawcą – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. – Do zakończenia pozostało niemal 60 proc. pełnego zakresu prac. W naszej ocenie nie jest możliwe, chociażby ze względów technologicznych, zakończenie prac w terminie.

Nieuchwytni dla nas wcześniej przedstawiciele Poleksbudu, sami odwiedzili w piątek naszą redakcję. Stwierdzili, że nie ma mowy o żadnym zerwaniu kontraktu i powoływali się przy tym na piątkowe spotkanie w Urzędzie Miasta. Ratusz potwierdza, że do spotkania doszło, ale podkreśla, że z Poleksbudem już współpracować nie będzie.

– Przedstawiciele firmy Poleksbud rozmawiali o możliwości ponownego przedłużenia czasu na dokończenie prac i aneksowaniu umowy, jednak w dalszym ciągu podtrzymujemy swoje stanowisko – stwierdza Krzyżanowska. – Nie widzimy możliwości dalszej współpracy i podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od umowy.

Rzeczniczka prezydenta w rozmowie z nami wyjaśnia, że dokument mówiący o odstąpieniu od umowy nie został wręczony przedstawicielom firmy tylko dlatego, że jego treść jest jeszcze konsultowana z prawnikami.

Miasto ma teraz przygotować przetarg na dokończenie robót po obecnym wykonawcy. – Potrzebujemy miesiąc na inwentaryzację i złożenie nowego wniosku o wszczęcie zamówienia publicznego. Rozpoczęcie zajęć szkolnych nastąpi jednak w przyszłym roku szkolnym – zastrzega Krzyżanowska.

Do gmachu przy Kurantowej 5 mają trafić uczniowie z autyzmem z najmłodszych klas podstawówki działającej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Bronowickiej. Tam też będą się odbywać ich lekcje do czasu przeprowadzki.