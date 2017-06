Fontanna na pl. Litewskim: Zakazali nie tylko kąpieli, ale i wchodzenia. Są tabliczki

Do niedawna Ratusz zapowiadał tylko, że zabronione będą kąpiele w fontannie. Zapowiedź ta padła po skargach od osób zniesmaczonych tym, że w fontannie kąpią się dzieci w pieluchach, a dorośli myją tu spocone stopy. Informując o planowanym zakazie urzędnicy zastrzegli, że nie zabronią wchodzenia do niecki.

– Nikt nie będzie karał dzieci, które mają kontakt z wodą – mówiła Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. Jeszcze wcześniej, w dniu otwarcia placu, urzędnicy zapewniali wprost, że „dzieci będą mogły się bawić w wodzie, a rodzice będą mogli usiąść wokół na ławkach”.

Tamte deklaracje są już nieaktualne. Użytkownicy mogą najwyżej usiąść na kamiennym murku i moczyć stopy w wodzie. O bieganiu wśród strumieni, które było ulubionym zajęciem dzieci, nie ma już mowy. Porządku pilnuje Straż Miejska.

Tymczasem na nowej części deptaka zaczęła się już naprawa uszkodzonych fontann linearnych – jedna nie wytrzymała ciężaru policyjnego radiowozu, druga zapadła się pod samochodem sprzątającej firmy Kom-Eko. Pracownicy firmy kamieniarskiej układają nowe płyty, dysze tryskające wodą mają być zamontowane – jak deklaruje Ratusz – w ciągu „kilku tygodni”.

Jako podstawa wprowadzenia zakazu wchodzenia do fontanny podany jest przez urzędników art. 65 Prawa wodnego.

Przepis ten brzmi następująco:

„Art. 65. 1. Zabrania się:

1) niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych;

2) utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem

urządzeń wodnych;

3) wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które

mogą powodować w szczególności:

a) niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,

b) pojawienie się szczelin, rys lub pęknięć w korpusach oraz koronach zapór,

okładzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb,

c) nadmierną filtrację wody,

d) uszkodzenie budowli regulacyjnych,

e) unieruchomienie zamknięć budowli piętrzących lub upustowych,

f) erozję gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych,

g) osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,

h) zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich

przydatności gospodarczej,

i) uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

j) uszkodzenie urządzeń pomiarowych,

k) uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach.

2. Właściciel urządzenia wodnego jest obowiązany do oznaczenia obszaru

objętego zakazami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, tablicami zawierającymi

informację o zakazach, stosownie do ustaleń pozwolenia wodnoprawnego.

3. Właścicielowi nieruchomości objętej zakazami, o których mowa w ust. 1,

przysługuje odszkodowanie od właściciela urządzenia wodnego, na warunkach

określonych w ustawie”