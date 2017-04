Gaz popłynie do gmin woj. lubelskiego. Samorządy podpisały listy intencyjne

Są szanse na to, że wkrótce gaz popłynie w kolejnych gminach województwa lubelskiego. Przedstawiciele 12 samorządów podpisali wczoraj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim listy intencyjne z władzami Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Liczymy na zainteresowanie spółki gazowniczej naszym terenem, ponieważ połowa naszej gminy nie ma jeszcze dostępu do gazu. Dociera do nas wiele pytań od mieszkańców w tej sprawie, dlatego oczekujemy, że ten list intencyjny zapoczątkuje owocną współpracę – mówi Teresa Kot, wójt gminy Jastków.

– W naszym przypadku problem jest z terenami wiejskimi. Z 30 miejscowości tylko kilka jest podłączonych do gazu – dodaje Jarosław Żaczek, burmistrz miejsko-wiejskiej gminy Ryki.

W podobnej sytuacji jest wiele innych samorządów. Z danych PSG wynika, że obecnie dostęp do sieci gazowniczej ma 115 z 213 gmin województwa lubelskiego.

– W najbliższych latach na inwestycje w województwie lubelskim planujemy wydać prawie 77 mln zł – zapowiada Tomasz Blacharski, członek zarządu PSG. – W trakcie realizacji jest przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Diamentowej w Lublinie za 5,5 mln zł, czy zasilenie w paliwo gazowe huty szkła w gminie Ostrówek, na co przeznaczymy ok. 15 mln zł. Z prawie 13-kilometrowego gazociągu będą mogli skorzystać także mieszkańcy pobliskich miejscowości. Kończymy także realizację projektu związanego z gazyfikacją rejonu Włodawy – wylicza Blacharski.

Wkrótce mają się rozpocząć rozmowy o inwestycjach w gminach, które podpisały listy intencyjne. Jeśli spółka uzna, że budowa gazociągów będzie dla niej opłacalna, przygotuje dokumentacje i wybuduje sieci. Od samorządów będzie oczekiwać m.in. pomocy przy przygotowywaniu ankiet, a w razie dalszej współpracy – przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Koszt podłączenia do sieci będą musieli ponieść bezpośredni odbiorcy. Budowa przyłącza gazowego do 15 metrów to wydatek około 1,6 tys. zł. Za każdy dodatkowy metr płaci się 68 złotych.

Gminy, które podpisały listy intencyjne z PSG, to: Jastków, Kock, Krasnobród, Łukowa, Łuków, Obsza, Ostrów Lubelski, Podedwórze, Ryki, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Wysokie.