Grypa atakuje w Lublinie. Szpitale ograniczają odwiedziny

Grypa daje się we znaki głównie dzieciom

– Z powodu grypy jest hospitalizowanych już blisko 30 osób. To głównie dzieci w wieku do czterech lat – informuje Irmina Nikiel, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemioologcznej w Lublinie. – W ciągu pierwszego tygodnia stycznia mieliśmy blisko 4 tysiące zachorowań na grypę lub infekcje grypopodobne – dodaje.

Zaznacza, że mimo dużej liczby zachorowań jest ich około o tysiąc mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

– W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań odwiedziny pacjentów w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku naszego szpitala zostają wstrzymane do odwołania, natomiast w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży odwiedziny zostały ograniczone i wymagają zgody lekarza – informuje Anna Guzowska, rzeczniczka SPSK1 w Lublinie i dodaje: Decyzje te podyktowane są troską o zdrowie pacjentów. Odwiedzających prosimy o wyrozumiałość.

W SPSK4 w Lublinie ograniczenia odwiedzin dotyczą wszystkich oddziałów. – To standardowa procedura, którą wprowadzamy co roku w sezonie wzmożonej zachorowalności. Każdego pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba – tłumaczy Marta Podgórska, rzeczniczka SPSK4 w Lublinie. – Odwiedziny zostały ograniczone do odwołania, aż zmieni się sytuacja epidemiologiczna.