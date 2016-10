Happy Hours w Aqua Lublin. Po interwencji klienta będą nowe bilety w cenniku

Normalny bilet na basen w Aqua Lublin kosztuje 18 zł za 75 minut, a 36 zł za 180 minut. Taniej jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.15-17, kiedy bilet na 75 minut kosztuje 12 zł. Ta promocja jest określana mianem Happy Hours. Nie ma jednak możliwości kupienia promocyjnego biletu 3-godzinnego. Przez to, po przekroczeniu 75 minut MOSiR w godzinach promocji pobiera już normalne dodatkowe opłaty za każdą przekroczoną minutę (30 groszy). Jeśli klient przebywa więc na basenie dłużej, to nawet mimo godzin promocyjnych, dla jego kieszeni atrakcyjne to nie będzie.

Na brak oferty 3-godzinnej w czasie Happy Hours zwrócił uwagę jeden z klientów Aqua Lublin, który napisał do MOSiR „Bystrzyca” oraz naszej redakcji. – Uważam to za jawną ignorancję i złą praktykę marketingową, bo pobyt dłuższy wiąże się ze zwiększoną opłatą, czyli jakby nie było karą – napisał pan Dariusz.

MOSiR przyznaje rację klientowi i dodaje jednocześnie, że więcej osób zgłaszało podobny problem. I wstępnie zapowiada, że bilety 3-godzinne w okresie Happy Hours pojawią się w cenniku basenu. Mają kosztować 24 zł. Taką zmianę musi jeszcze oficjalnie zaakceptować i ogłosić zarząd MOSiR Bystrzyca.