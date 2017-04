Charakterystyczny, niebieski budynek IKEA nabrał już finalnych kształtów. Ściany i dach są niemal gotowe. Prace zaczęły się w październiku ubiegłego roku. Teraz budowlańcy pracują teraz przede wszystkim wewnątrz oraz wokół sklepu. Jednocześnie trwają prace przy konstrukcji centrum handlowego. Na nowych zdjęciach „z lotu ptaka” widać również nowy układ drogowy wokół całego kompleksu.

Ekipy budowlane nadal pracują przy wiadukcie z al. Spółdzielczości Pracy. Zapewni on bezpieczny zjazd dla kierowców, jadących od strony centrum miasta.

Sklep IKEA w Lublinie będzie liczył 35 tys. mkw powierzchni. Pod tym względem ustąpi jedynie obiektowi we Wrocławiu. Wraz z centrum handlowym, powierzchnia kompleksu sięgnie 57 tys. mkw. Klienci będą mieli do dyspozycji 2000 miejsc postojowych. Według inwestora, przy budowie całego kompleksu będzie pracowało ok. 2 tys. osób. W centrum handlowym ma powstać ok. 400 nowych miejsc pracy.

Zdjęcia KAPLUS Krzysztof Wiśniewski / foto.kaplus.pl