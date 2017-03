IKEA w Lublinie przeznaczy 100 tys. zł na projekt społeczny. Wybiorą go mieszkańcy

IKEA zrealizuje projekt społeczny dla mieszkańców. Dzisiaj każdy będzie mógł przyjść na spotkanie, poznać najlepsze pomysły, a później zagłosować na jeden z nich. Na najlepszy firma przeznaczy ok. 100 tys. zł

W ramach akcji „Projekt w sąsiedztwie” do IKEA spłynęło dwadzieścia osiem pomysłów na akcje społeczne w Lublinie. Przedstawiciele firmy, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz lubelscy aktywiści społeczni wybrali trzy najlepsze propozycje. Zaplanowane na dziś spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu projektu, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA.

– Podczas prezentacji, mieszkańcy będą mogli posłuchać autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom – mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. – Zapraszamy na spotkanie wszystkich lublinian! Chcemy, by to właśnie oni zadecydowali o zwycięskim prezencie.

Prezentacje odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (4 piętro) o godzinie 16.30. Wstęp na spotkanie jest wolny.

Dziś na stronie IKEA.pl/dlalublina rozpocznie się głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. Każdy będzie mógł oddać jeden głos, wybierając jeden projekt. Głosowanie potrwa do 23 kwietnia. 5 kwietnia IKEA przygotuje również na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Wieniawskiej miejsce, w którym będzie można oddać swój głos bez korzystania z internetu.