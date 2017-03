Lublin: Nowa organizacja ruchu obok centrum IKEA

– Kierowcy wjeżdżający do Lublina od strony Białegostoku zostaną przekierowani na nieczynną dotychczas jezdnię wschodnią, gdzie będzie odbywał się ruch dwukierunkowy – poinformował dziennikarzy Paweł Szczygieł, kierownik budowy z firmy Strabag, która prowadzi tu roboty przy dojazdach do powstającego tu centrum handlowego.

Utrudnienia w ruchu związane są m.in. z budową wiaduktu nad dwupasmówką, jak również zjazdów na teren sklepów. Z tego samego powodu zamknięty zostanie równocześnie wyjazd z ul. Nasutowskiej do al. Spółdzielczości Pracy, przez co do ul. Kwietniowej będzie można dojechać Nasutowską, ale od strony ul. Wojtasa. Nie zmienia się za to sposób dojazdu do ul. Dębowej: kierowcy dotrą tu od Dożynkowej.

Przystanek komunikacji miejskiej dla pasażerów jadących w stronę śródmieścia, który znajduje się teraz na wysokości ul. Nasutowskiej, ma być przeniesiony przed Cefarm.

Zdjęcia: Marcin Tarkowski / Piximo.pl