IKEA w Lublinie: Wiadomo kto zbuduje sklep. Rusza rekrutacja pracowników

Przygotowania do budowy IKEA w Lublinie (fot. AS)

Budową sklepu przy al. Spółdzielczości Pracy zajmie się gliwicka spółka P.A. Nova. Firma poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie giełdowym. Firma wygrała przetarg na realizację projektu.

– Oferta została przyjęta i zaakceptowana, a emitent został zaproszony do współpracy przy realizacji tej inwestycji – czytamy w komunikacie. Jak informuje spółka, wartość prac to nieco ponad 65 mln zł netto.

Równocześnie skandynawski gigant rozpoczyna rekrutację pracowników do nowego sklepu. Uruchomiono już specjalną stronę internetową www.ikealublin.pl, na której będą się pojawiać oferty zatrudnienia. Na obecnym etapie firma szuka przede wszystkim kierowników poszczególnych działów, marketingowca, specjalistów od kadr i administracji. Docelowo sklep IKEA zatrudni ok. 250 osób. Kolejnych kilkaset miejsc pracy powstanie w sklepach, które powstaną w centrum handlowym, sąsiadującym z IKEA. Kompleks ma liczyć 57 tys. mkw powierzchni handlowej. Z zapowiedzi inwestora wynika, że wprowadzi się tam blisko 67 najemców. Sam supermarket sieci Intermarche zatrudni kilkadziesiąt osób. Będzie to pierwsza placówka tej marki w Lublinie.

Przedstawiciele IKEA sukcesywnie podpisują umowy z kolejnymi najemcami. Oprócz Intermarche, do centrum handlowego wprowadzą się również księgarnia Świat Książki, sklep sieci Euro RTV AGD, sklep sportowy Martes Sport oraz Rossmann. Nie zabraknie też apteki, kantoru, czy innych punktów usługowych.

– Chcemy, aby osoby odwiedzające nasze centra mogły nie tylko w miłej atmosferze zrobić zakupy, ale też dobrze spędzić swój wolny czas – dodaje Katarzyna Balashov, rzecznik prasowy Grupy IKEA w Polsce.

Na działce przy al. Spółdzielczości Pracy trwają obecnie prace ziemne. Chodzi o wyrównanie terenu przyszłej inwestycji. Zajmuje się nimi firma Strabag. Odpowiada ona za przygotowanie budowy sklepu IKEA i centrum handlowego, a także dróg otaczających cały kompleks.

Z deklaracji inwestora wynika, że budowa sklepu rozpocznie się na przełomie października i listopada. Otwarcia można się spodziewać pod koniec przyszłego roku.