IKEA wmuruje kamień węgielny pod budowę. Już wiadomo kiedy

Z dotychczasowych zapowiedzi IKEA wynikało, że budowa rozpocznie się na przełomie października i listopada. Teraz wiadomo już, że kamień węgielny pod budowę sklepu zostanie wmurowany 25 października. Wtedy też na miejscu pojawią się budowlańcy i rozpoczną wznoszenie konstrukcji.

Budową sklepu przy al. Spółdzielczości Pracy zajmie się gliwicka spółka P.A. Nova. Wartość prac to nieco ponad 65 mln zł netto. IKEA szuka już pracowników do nowego sklepu. Oferty pracy publikowane są na stronie internetowej firmy. Docelowo sam sklep szwedzkiej sieci ma dać ok. 250 miejsc pracy. Kolejnych kilkaset osób znajdzie zatrudnienie w sklepach, które powstaną w centrum handlowym, sąsiadującym z IKEA. Kompleks ma liczyć 57 tys. mkw. powierzchni handlowej. Z zapowiedzi inwestora wynika, że wprowadzi się tam blisko 67 najemców. Sam supermarket sieci Intermarche zatrudni kilkadziesiąt osób. Będzie to pierwsza placówka tej marki w Lublinie.

W tej chwili na działce przy al. Spółdzielczości Pracy trwają roboty ziemne. Jeśli wszystko pójdzie po myśli inwestora, to pierwsze zakupy w IKEA Lublin zrobimy pod koniec przyszłego roku.