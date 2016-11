Ile na Motor Lublin, ile na utrzymanie fontanny? Jest projekt budżetu Lublina na 2017 rok

To, co pokazał wczoraj prezydent nie jest jeszcze ostateczną wersją budżetu. To dopiero projekt, do którego coś może się dopisze, a coś wykreśli. Tak jest co rok. Wszystko ma się wyklarować do grudnia, gdy planowane jest ostateczne głosowanie w Radzie Miasta.

Co wiadomo teraz?

Miasto chce wydać w przyszłym roku 2,08 miliarda złotych. Co piąta złotówka z miejskiej kasy ma trafić na inwestycje i to od nich zaczniemy przegląd budżetu. Z puli na inwestycje (419 mln zł) najwięcej (227 mln) trafić ma na drogi.

Tu koronną budową ma być przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino. Jej wykonawcy miasto już szuka i w poniedziałek ma otworzyć oferty od chętnych firm. Dwupasmówka powinna być gotowa w 2018 r. Wcześniej, w roku 2017 może być odnowiony ostatni odcinek ul. Armii Krajowej i jej przedłużenie do kościoła na Poczekajce wraz z kładką dla pieszych.

Zacząć ma się opóźniona przebudowa ul. Kalinowszczyzna, krótkiego odcinka ul. Północnej czy skrzyżowania ul. Elsnera z al. Kompozytorów Polskich.

Jest szansa na rozpoczęcie budowy wiaduktów w ciągu ul. Grygowej mających zastąpić ten sypiący się nad torami, ale zależy to od zdobycia przez miasto dotacji. Od tego zależy też los trzech innych inwestycji: skrzyżowania Krochmalnej z Diamentową, przebudowy Abramowickiej i przedłużenia ul. Dywizjonu 303. O kasę na te trzy budowy miasto już złożyło wniosek, ale niekompletny. Ma go uzupełnić.

Zagadką jest przebudowa Al. Racławickich. Jej projekt nie jest gotowy, bo nie rozwiązano problemu hałasu ponad normy. Zaproponowane rozwiązania nie zyskały akceptacji Ratusza: ani budowa ekranów, ani wymiana okien w blokach.

Jednak na drogach miejskie inwestycje się nie kończą. W 2017 r. zacząć ma się budowa szkoły z przedszkolem przy ul. Berylowej, gdzie szybko rosną nowe bloki, a szkoły wciąż nie ma. Ta przy Bursztynowej jest tak przepełniona, że prezydent nazywa ją „demograficzną katastrofą”, placówka ratuje się pomieszczeniami pobliskiego kościoła, a i tak jest ciężko. – Szukamy dodatkowej powierzchni, którą chcemy wynająć – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na listę inwestycji trafiła budowa żłobka przy ul. Zelwerowicza i rozbudowa cmentarnej kaplicy na Majdanku m.in. o salę pożegnań. Znaleźć można choćby i takie zaległe zadanie z budżetu obywatelskiego, jak budowa skateparku przy Rusałce.

Przewidywana jest kontynuacja trwających już prac. Chodzi o przebudowę skrzyżowania al. Solidarności z ul. Ducha, przedłużenie ul. Muzycznej, plac Litewski, stadion przy al. Piłsudskiego, halę sportową obok Gimnazjum nr 10.

Ratusz zapowiada ponadto opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy ronda na Klinie, jak też projekt przebudowy Domu Kultury Kolejarza na „Centrum Sztuki Dzieci – Teatr Andersena.