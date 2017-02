Ile waży tornister ucznia? Nawet 7 kilogramów

Problem zbyt ciężkich plecaków w największym stopniu dotyka najmłodszych dzieci. Niektóre puste tornistry ważą nawet dwa kilogramy, a ponad kilogram jego wyposażenia to rzeczy zbędne. Noszenie zbyt wielkiego balastu na plecach może przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej postawy ciała prowadzącej do schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

W ramach akcji „Lekki Tornister” pracownicy sanepidów w całej Polsce apelują do nauczycieli, żeby wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów. Rodzice i opiekunowie są proszeni natomiast o codziennie kontrolowanie zawartość tornistrów swoich pociech i wyjmowali z nich zbędne przedmioty. Dzieci będą natomiast uczone, dlaczego nie powinny nosić do szkoły góry zabawek.

W ramach akcji inspektorzy odwiedzą ponad 700 szkół w całym kraju, gdzie będą rozmawiać z dziećmi i nauczycielami. Na Lubelszczyźnie odwiedzą m.in. szkoły podstawowe w Wojciechowie, Dęblinie, Wilkowie, Krasieninie, Przybysławicach, Lipinach Dolnych, Słodkowie Trzecim czy Siennicy Różanej.