Imprezy na 700-lecie Lublina. Co będzie się działo (program)

Program „Wielkiego Jubileuszu” miasto ujawniło w środę wieczorem na Gali Programowej w Centrum Kultury. Nie zabrakło wielkich słów i obietnic. – Chcemy umacniać dumę z naszego miasta – mówił ze sceny Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dziś mamy okazję na nowo je zdefiniować. Patrząc wstecz na nasze dziedzictwo stworzymy miasto naszych marzeń.

Obchody 700-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim już się rozpoczęły. By niczego nie przegapić warto śledzić stronę www.700.lublin.eu. Tam program obchodów jest na bieżąco aktualizowany. Obok wydarzeń kulturalnych znalazły się w nim liczne oddolne inicjatywy społeczne, sportowe, edukacyjne, biznesowe i naukowe.

Muzea za darmo

I tak w weekend rozpoczyna się sezon „Przeżywaj historię”. W czasie tygodni tematycznych muzea, ośrodku kultury i inne instytucje zajmujące się historią miasta będą za darmo otwierać swoje podwoje.

Od 11 do 19 lutego na bezpłatne zwiedzanie zaprasza Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej. A od 13 do 17 lutego warto z kolei zajrzeć do Archiwum Państwowego.

Wydarzenia w weekendy

Najwięcej będzie działo się latem. W każdy weekend zaplanowano wydarzenia specjalne lub rozbudowane edycje letnich festiwali. Coś dla siebie na pewno znajdą i miłośnicy teatru, muzyki i sportu. W czerwcu na dziedzińcu lubelskiego zamku premiera spektaklu „Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego”, a w sierpniu w tym samym miejscu widowisko plenerowe „Sen o mieście”. W lipcu miasto opanują żonglerzy i inni sztukmistrzowie. W Lublinie, już po raz kolejny, odbędzie się Europejska Konwencja Żonglerska. Na kilka dni miasto stanie się światową stolicą Nowego Cyrku.

Murale

W przestrzeniach miasta powstanie siedem monumentalnych murali, a w Centrum Kultury w ramach Koalicji Miast będą prezentować się miasta, które podobnie jak Lublin walczyły o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2017 (tę rywalizację wygrał Wrocław).

Święto Dzielnic

Rok 2017 to też wielkie Święto Dzielnic. Poza ścisłym centrum miast zaplanowano ponad 300 wydarzeń organizowanych przez domy kultury, biblioteki i organizacje pozarządowe. W programie m.in. warsztaty LUB IN KOMIKS czy cykl autorskich spacerów po peryferyjnych dzielnicach Spacerowicz.

Wiele wydarzeń to inicjatywy oddolne organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i artystów oraz animatorów kultury, którzy w ramach stypendium Prezydenta Miasta przygotowują spektakle, warsztaty, koncerty, wystawy czy filmy. Kto jeszcze chciałby się aktywnie włączyć w obchody, ma jeszcze szansę. Miasto zapowiada kolejne nabory do programów stypendialnych. Można też zapisać się na wolontariat (kulturalny lub sportowy) lub w ramach społecznej akcji „Prezentu dla Lublina”. Chodzi o to, by dać coś od siebie innym mieszkańcom. Takim upominkiem dla miasta może być koncert lub np. warsztaty.

Szczegółowy program "Wielkiego Jubileuszu" od poniedziałku na łamach Dziennika Wschodniego