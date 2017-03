Inspektorzy: Targ przy ul. Ruskiej to samowola budowlana. Kolejna kontrola

Taka sama decyzja została wydana już w 2015 roku. Pod koniec ubiegłego roku cofnął ja jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny. Powodem był fakt, że nadzór o swoim postanowieniu poinformował firmę Euro Consult, która dzierżawi działkę przy Ruskiej od spółki Lubelskie Dworce i wynajmuje miejsce poszczególnym handlarzom. Zdaniem sądu decyzja powinna zostać przekazana właśnie tym, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą.

Inspektorzy z tym wyrokiem się nie zgodzili tłumacząc, że najemcy zmieniają się bardzo szybko, a wielu z nich nie jest nigdzie zarejestrowanych. Dlatego przekazanie im postanowienia byłoby niezgodne z prawem. Wczoraj ponownie pojawili się na targowisku.

- Efekty są takie same, co przy poprzedniej kontroli. Nie mamy wątpliwości, że jest to samowola budowlana – mówi nam Zbigniew Jałkowski z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. Jak tłumaczy, stragany zostały postawione bez zgody Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta, a taki dokument jest wymagany.

Dyrektor firmy Euro Consult Andrzej Ziętek uważa, że te działania są efektem nacisków konkurencji. – Czekamy na działania inspektorów. Już raz wygraliśmy sprawę w sądzie.

Nadzór budowlany oficjalnie decyzję wyda w przyszłym tygodniu. Ale tym razem, by uniknąć kolejnego zamieszania, ma ona trafić do prezydenta Lublina. – Reprezentuje on Skarb Państwa, który jest właścicielem tej działki. Nie ma mowy, aby tym razem sprawa trafiła do sądu – twierdzi Jałkowski.