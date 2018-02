Już po feriach. Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie

Będzie też kilka nowości. Jedną z nich będzie linia 24 z przystankiem początkowym na ul. Ruskiej po stronie dworca. Stąd ma jechać przez Podzamcze, Unicką, al. Spółdzielczości Pracy, Elizówkę, Ciecierzyn, Dys oraz Pólko do Nasutowa.

Do gminy Niemce ma dojeżdżać od poniedziałku także linia 74. Jej kursy kończące się dotychczas w Łagiewnikach będą wydłużone do Żulina.

Dłuższą trasę (ale tylko w dni powszednie) dostaną ponadto wybrane kursy linii 44, która pojedzie dalej niż do Jakubowic Konińskich, bo przez Smugi i Majdan Krasieniński aż do Krasienina.

Do kilometrów przejechanych przez linie 24, 44 i 74 na terenie gminy Niemce zapłaci jej wójt. – Mamy na to 800 tys. zł rocznie – mówi Krzysztof Urbaś, wójt Niemiec. Na wspomnianych liniach będą obowiązywać te same bilety, co w granicach Lublina, czyli z pierwszej strefy biletowej.

Od poniedziałku wydłużona zostanie trasa linii 45. Wszystkie jej kursy (już nie tylko wybrane) dotrą do ul. Metalurgicznej i to we wszystkie dni tygodnia. Ma to poprawić dojazd w rejon Metalurgicznej i Grygowej „osierocony” przez linię 1, wycofaną stąd, gdy definitywnie zamknięto wiadukt w ciągu ul. Grygowej.

W nowym rozkładzie utrzymany będzie dodatkowy, ostatni kurs linii 45 w stronę Gęsiej, który przed feriami wykonywany był tylko w weekendy. Z przystanku początkowego przy Metalurgicznej autobus ma odjeżdżać o godz. 22.40 w dni powszednie i o godz. 22.35.

Nowe kursy zyskać ma również linia 39. W dni powszednie dodatkowy kurs w stronę Zadębia będzie wykonywany od ul. Nadbystrzyckiej, a konkretnie od przystanku przy rzece (os. Skarpa 02) o godz. 6.20. Z kolei we wszystkie dni tygodnia ma być wykonywany kurs w kierunku Lipniaka zaczynający się o godz. 22.34 na Zadębiu.