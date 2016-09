Kamienica w centrum Lublina nie staniała

We wtorek ogłoszone zostały przez Urząd Miasta rokowania po kolejnym nieudanym przetargu. Na rokowania te nieruchomość trafia z ceną 6,99 miliona złotych, mimo że po niedoszłej sierpniowej licytacji miasto rozważało obniżkę ceny. Byłaby to już kolejna obniżka, bo na pierwszy przetarg, niemal trzy lata temu, budynek trafił z ceną 11,3 mln zł. W gmachu, do którego idzie się przez bramę kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 39, przez lata działał oddział banku PKO BP, teraz obiekt stoi pusty.