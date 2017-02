"Kocham Polskę". Młodzież Wszechpolska rozdawała plakaty

- Celem kampanii społecznej Kocham Polskę jest promocja patriotyzmu – mówi Bartosz Malewski, prezes Okręgu Lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej. – Jak co roku 14 lutego rozdajemy plakaty i podkreślamy, że miłość to nie tylko uczucie do drugiego człowieka, ale to także patriotyzm. Współczesny patriotyzm to poczucie przynależności do narodu, duma z tego, że jest się Polakiem – dodaje Malewski. – W okresie pokoju to codzienna aktywność, również społeczna, na rzecz innych Polaków. To może być chociażby działalność charytatywna.

Akcja rozdawania plakatów rozpoczęła się o godz. 13. MW przygotowała kilkaset sztuk. – Na naszym plakacie jest nasza organizacyjna koleżanka ucharakteryzowana na działaczkę Armii Krajowej – wyjaśnia prezes Okręgu Lubelskiego MW.

W Lublinie akcja organizowana jest po raz piąty. Jak mówią organizatorzy, data nie nawiązuje tylko do Walentynek. – Dokładnie 14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa, mamy więc w tym roku mamy 75 rocznicę. Uznaliśmy, że warto o tym przypomnieć – mówi Malewski.

Oprócz Lublina na terenie województwa lubelskiego plakaty były rozdawane w Łukowie, Białej Podlaskiej i Świdniku.