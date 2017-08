Od 23 sierpnia wydłużone do centrum handlowego IKEA zostaną trasy dwóch linii autobusowych: 23 i 42. Potwierdza to już oficjalnie Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia 23 kursuje z Felina na Czechów przez Drogę Męczenników Majdanka, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Północną, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Choiny do pętli przy Paderewskiego, gdzie trasę kończy również linia 42 kursująca z Czubów przez ul. Jana Pawła II, Filaretów, Zana, al. Kraśnicką, al. Sikorskiego, Koncertową, Elsnera i Choiny.

Obie linie, zamiast kończyć trasy przy Paderewskiego, skręcą w prawo w ul. Wojtasa, następnie przez ul. Do Dysa do al. Spółdzielczości Pracy, a dalej przez Nasutowską do pętli przy centrum handlowym.

Jak już pisaliśmy, otwarcie IKEA Lublin w środę 23 sierpnia.