Kościół św. Piotra Apostoła: Chcą wyremontować świątynię i urządzić muzea

Ks. Bogusław Suszyło, rektor kościoła św. Piotra Apostoła szacuje, że wartość zaplanowanych prac to ok. 6 mln zł

– Wnioskodawcą projektu, w którym oprócz nas uczestniczy archikatedra lubelska jak też fara w Kazimierzu Dolnym jest Archidiecezja Lubelska – mówi ks. Bogusław Suszyło, rektor kościoła św. Piotra Apostoła w Lublinie. – W naszym kościele chcielibyśmy zrobić remont całego prezbiterium, ołtarza głównego i ambony jak też XIX-wiecznej polichromii. W planach jest też wymiana posadzki i wykonanie ogrzewania podłogowego. Planowane jest również zrobienie muzeów – w tym muzeum historii naszego kościoła, który za rok będzie miał jubileusz 400-lecia sprowadzenia do Lublina sióstr bernardynek. W 2017 roku minie 400 lat od momentu postawienia w miejscu obecnej świątyni drewnianego kościółka.

Muzeum historii kościoła przy ul. Królewskiej 9 planowane jest przy kryptach, które znajdują się pod prezbiterium. W planach jest też stworzenie innych muzeów.

– Myślimy o muzeum Drogi Neokatechumenalnej, ponieważ tutaj w 1975 roku powstała pierwsza w Polsce wspólnota – wyjaśnia ks. rektor Suszyło. – Chcielibyśmy aby to muzeum powstało także na poziomie krypt. I dodaje: W planach jest też muzeum „Solidarności”, czyli ruchu, który powstał na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku.

Powodów, aby takie miejsce powstało właśnie przy tym lubelskim kościele wiele. – Wiele osób modliło się tu za tych, którzy byli represjonowani – mówi rektor kościoła św. Piotra Apostoła w Lublinie. – Były tu odprawiane msze za Ojczyznę. Później, kiedy porwano księdza Jerzego Popiełuszkę ludzie przychodzili spontanicznie do naszej świątyni. Od tego czasu, co miesiąc, każdego 19 dnia w rocznicę śmierci ks. Popiełuszki (kapelana Solidarności - red.) sprawowana jest Eucharystia w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem ks. Jerzego. Teraz przy jego relikwiach.

Muzeum „Solidarności” mieściłoby się na pierwszym piętrze, tym bardziej, że w pobliżu kościoła siedzibę ma Region Środkowo-Wschodni „Solidarności”. – A poza tym to przecież w miastach naszego regionu – w Świdniku i w Lublinie wszystko się zaczęło – dodaje ksiądz. – Ufamy, że w tym muzeum znalazłyby się pierwsze sztandary „Solidarności”, pierwsze odznaki, ale również zdjęcia z tamtego okresu, historie, mikrofilmy. Wszystko to, co upamiętni tamten czas, da lekcje potomnym – planuje rektor.

Oczywiście aby muzea mogły powstać, konieczny będzie remont pomieszczeń. – Plan zakłada powiększenie znajdującego się w kościele przejścia do krypt – dodaje ks. rektor Suszyło. – Ma być również przebudowana klatka schodowa (w części gdzie mieściły się pomieszczenia zakonne). Planowany jest też montaż windy.