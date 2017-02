Kto zasłużył na nagrodę prezydenta za działalność kulturalną

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznych artystycznych nagród przyznawanych przez prezydenta Lublina: nagrody artystycznej za 2016 rok, za upowszechnianie kultury w 2016 roku, dla mecenasa kultury 2016 oraz nagrody za całokształt działalności. – Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty – informuje Urząd Miasta.

Zgłoszenia, tylko na specjalnych formularzach, będą przyjmowane do 10 lutego. Liczy się nie data stempla, ale wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta przy Złotej 2. Do zgłoszenia można dołączyć wszelki wycinki, wydawnictwa, nagrania, zdjęcia, kopie dyplomów, czy rekomendacje, ale załączniki te nie będą zwracane.

Kandydatów do nagród oceni specjalna komisja, ona też zarekomenduje wybrane osoby prezydentowi miasta, do którego należy ostatnie słowo. O szczegóły można pytać w Wydziale Kultury dzwoniąc pod nr 81 466 37 14.