Lublin: Na których ulicach pozwolić jeździć szybciej? Jest zgoda policji

Na al. Witosa z 50 do 70 km/h podniesiona miałaby tu zostać dopuszczalna prędkość od skrzyżowania z Doświadczalną do granicy miasta, zaś na jezdni w stronę centrum od Doświadczalnej do Grygowej.

Kierowcy podpowiadają nam, że taka sama zmiana przydałaby się też na innych przelotowych ulicach. Jako jedną z nich wskazują ul. Bohaterów Września od ul. Zelwerowicza do granicy miasta albo, również dwujezdniową, ul. Dywizjonu 303 od Długiej do Kunickiego, gdzie nie ma skrzyżowań z bocznymi uliczkami. Propozycji jest więcej, dotyczą choćby ul. Jana Pawła II.

Miasto odpowiada, że na razie nie planuje żadnych zmian, które zmierzałyby do podniesienia dozwolonej prędkości z 50 do 70 km/h. Ale nie jest takim zmianom kategorycznie przeciwne.

– Nie wykluczamy jednak, że z analiz prowadzonych na podstawie opinii policji na jakiejś drodze dwujezdniowej nastąpi taka korekta – stwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – W tym zakresie opieramy się przede wszystkim na stanowisku policji, gdyż jest ono oparte na statystykach zdarzeń drogowych z kilku kolejnych lat oraz na obserwacjach funkcjonariuszy i ich wnioskach.

A pewne wnioski policja już ma. I jest skłonna zaakceptować zmiany na kilku ulicach.

– Z uwagi na wstępną akceptację policji możemy w przyszłości rozważać podwyższenie dopuszczalnej prędkości na ul. Jana Pawła II na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Granitowej oraz od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej – informuje Kieliszek. – Zgodnie z opinią policji do rozważenia jest podniesienie prędkości na al. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Kiepury do ostatniej łącznicy węzła Poniatowskiego przed ul. Popiełuszki – dodaje.

Drogówka zgadza się też na podniesienie dopuszczalnej prędkości na innym odcinku al. Smorawińskiego: od ronda przy Orfeuszu aż do skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy. Policjanci uznali również za możliwe wprowadzenie takich zmian na ul. Wojtasa i ul. Do Dysa na Dywizjonu 303.

Ostatnie zdanie należy jednak do miasta, które na razie jedynie „nie wyklucza” zmian.

• Na których jeszcze ulicach należałoby zmienić dozwoloną prędkość? Czekamy na sygnały: redakcja@dziennikwschodni.pl