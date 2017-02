Które szkoły w Lublinie będą strajkować? Szykują referenda

W styczniu związkowcy rozesłali do dyrektorów szkół pisma informacją o wejściu z nimi w spór zbiorowy. Żądali podwyżek i wycofania się z reformy oświaty. W całej Polsce trafiły one do ok. 30 tys. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Na Lubelszczyźnie otrzymało je ok. 2 tys. dyrektorów. W samym Lublinie ponad stu.

– We wtorek Oddział ZNP w Lublinie podpisał protokoły rozbieżności kończące mediacje z pracodawcami – informuje Celina Stasiak, szefowa lubelskiego ZNP. – W mediacjach wzięło udział 58 dyrektorów, a mediatorem pomiędzy stronami był przewodniczący Rady Miasta Lublin, Piotr Kowalczyk. Nikt z dyrektorów szkół i placówek nie zgłosił sprzeciwu wobec osoby mediatora.

Co teraz? Zarówno w szkołach, które brały udział w mediacjach, jak i w tych, które do nich nie przystąpiły, w przyszłym tygodniu rozpisane zostanie referendum strajkowe.

– Przeprowadzone będzie ono także w tych placówkach, w których dyrektorzy do mediacji nie przystąpili – zapowiada Stasiak. – Uchylanie się pracodawcy od ustawowego obowiązku uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym upoważnia stronę związkową do zorganizowania strajku. O tym, czy obejmie on konkretną szkołę, nauczyciele zdecydują podczas referendum.