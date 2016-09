Lista lubelskich "Misiewiczów" według Nowoczesnej. PiS odpowiada

Na liście „Misiewiczów” są osoby, które są wierne PiS, ale nie nadają się do tego, co robią – twierdzi Jacek Bury, szef lubelskich struktur Nowoczesnej (w środku). Z lewej poseł Adam Cyrański, z prawej – poseł Zbigniew Gryglas

– Nazwisko Bartłomieja Misiewicza stało się już słynne w Polsce jako symbol nepotyzmu Prawa i Sprawiedliwości. To twarz „dobrej zmiany”, która polega na tym, że Polskę ogarnia pajęczyna ludzi bez kompetencji – mówi Adam Cyrański, poseł Nowoczesnej.

– Są to osoby, które są wierne PiS, ale niestety mierne i nie nadają się do tego, co robią. Za tę swoją wierność zostały wynagrodzone – twierdzi Jacek Bury, szef lubelskich struktur Nowoczesnej.

I wylicza lubelskich „Misiewiczów”: – Krzysztof Gałaszkiewicz – od stycznia 2016 dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewodniczący zarządu PiS w powiecie zamojskim, a wcześniej kierownik Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta w Zamościu.

Pani Anna Baluch od 2010 roku jest radną miejską PiS. Przed objęciem stanowiska w samorządzie prowadziła salon meblowy, a wcześniej była bezrobotna. W lutym została kierowniczką biura powiatowego ARiMR w Kraśniku. Znaną osobą jest Marek Skomorowski, który krótko zarządzał stadniną w Janowie Podlaskim, przynosząc jej ogromne straty. Ma wykształcenie bankowe, a ponownie trafił do zarządzania. Tym razem jest prezesem Zamojskich Zakładów Zbożowych. Jest jeszcze kilka ciekawych nazwisk – przekonuje Bury.

Odpowiedź PiS

– Najwyraźniej na Lubelszczyźnie „Misiewiczów” nie ma, skoro sięgnięto po moje nazwisko – komentuje Krzysztof Gałaszkiewicz, szef ARiMR. – 10 lat przepracowałem na różnych stanowiskach w ośrodku doradztwa rolniczego, mam wykształcenie rolnicze, od ukończenia studiów prowadzę własne gospodarstwo... Jeśli w związku z tym nie mam kompetencji rolniczych, to jest mi przykro – dodaje.

Członkowie Nowoczesnej wskazują też na konotacje rodzinne. Wśród „Misiewiczów” umieścili m.in. nowego dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawła Gilowskiego. To syn zmarłej byłej wicepremier i minister finansów w rządach PiS Zyty Gilowskiej. Na liście są też zatrudniona na stanowisku wicedyrektora w LUW Angelika Konaszczuk, prywatnie szwagierka posła Jacka Sasina, a także Renata Klębowska-Szustek, żona burmistrza Łukowa, która została kierowniczką tamtejszego biura ARiMR.

– Gdyby prześledzić te nazwiska, to co do większości z nich nie ma żadnych wątpliwości, że posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe – przekonuje Artur Soboń, poseł PiS ze Świdnika. – To, co pokazali działacze Nowoczesnej, to znany mi z Sejmu poziom tej partii – są maszynami do powtarzania banałów. Właśnie tak traktuję ich „rewelacje”.

Członkowie ugrupowania Ryszarda Petru zapowiadają, że to początek akcji „Misiewicze” i proszą o zgłaszanie podobnych przypadków. Można je przesyłać na adres: sygnalista@nowoczesna.org.

Kim jest Bartłomiej Misiewicz

Nazwa akcji zapoczątkowanej w ubiegłym tygodniu przez szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru nawiązuje do Bartłomieja Misiewicza. To 26-letni rzecznik ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, szef jego gabinetu politycznego, a także członek rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, choć nie ma wyższego wykształcenia i nie ukończył kursu dla członków rad nadzorczych. Wczoraj, po kolejnym krytycznym wobec niego artykule złożył wniosek o zawieszenie go w pełnieniu funkcji w MON, a Macierewicz wniosek przyjął.

66 kontroli CBA

Masową kontrolę w 66 spółkach skarbu państwa dotyczącą zawieranych umów zapowiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Sam minister, Mariusz Kamiński, pytany, czy CBA będzie też analizować przypadki nepotyzmu, powiedział wczoraj, że jeśli takie przypadki zostaną stwierdzone, odpowiednie informacje będą przekazywane do ministrów nadzorujących konkretne spółki.

Na liście „66” jest m.in. Lubelski Rynek Hurtowy, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa, media publiczne i polskie giganty energetyczne.

Lista lubelskich „Misiewiczów” według Nowoczesnej

(materiał rozdawany dziennikarzom przez Nowoczesną)

Krzysztof Gałaszkiewicz – od stycznia 2016 Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Lublin; przewodniczący zarządu PiS w powiecie zamojskim; radny powiatu; wcześniej kierownik Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta w Zamościu (powołany w miejsce wcześniejszego kierownika po wygraniu wyborów prezydenckich w Zamościu przez kandydata PiS)

Anna Baluch (przed rozwodem Anna Bień) – radna miejska z PiS od 2010r. Przed objęciem stanowiska w samorządzie prowadziła salon meblowy, potem była bezrobotna. W lutym 16 została kierowniczką Biura Powiatowego ARiMR w Kraśniku

Kazimierz Choma – działacz PiS, radny Rady Powiatu PiS, wcześniej pracownik metalurgicznej Fabryki Łożysk Tocznych, do niedawna prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego, obecnie nowy dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych

Ignacy Chwesiuk – członek rady nadzorczej Grupy Azoty „Puławy”; właściciel kancelarii prawnej, z którą współpracował wojewoda Przemysław Czarnek, obsługiwał m.in. Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim, w którym rządzi burmistrz z PiS.

Zbigniew Dżugaj – działacz PiS, wieloletni pracownik Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik, następnie wiceburmistrz Miasta Kraśnik obecnie wiceprezes spółki PGE Dystrybucja S.A

Maria Garbacz – nowa kierownik biura powiatowego ARiMR, przez wiele lat pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada"; działaczka Solidarnej Polski.

Paweł Gilowski – dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; syn wicepremier i minister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, Zyty Gilowskiej.

Marek Skomorowski (ekonomista/Lublin) – od sierpnia 2016 prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych; w okresie poprzednich rządów PiS z-ca dyr. ARMIR O/Lublin; w okresie obecnych rządów PIS powołany na prezesa Stadniny Koni w Janowie Podlaskim skąd odszedł po upadku kilku koni; pracował w sektorze bankowym.

Renata Klębowska-Szustek – kierownik biura ARiMR w Łukowie; żona związanego z PiS burmistrza Łukowa, sama nie jest członkiem partii.

Angelika Konaszczuk – zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim; szwagierka posła PiS Jacka Sasina.

Dariusz Zagdański – od czerwca 2016 dyrektor PGE Obrót S.A. O/Zamość; socjolog; wcześniej kurator sądowy; radny PIS w Zamościu