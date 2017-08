Prezydent interweniuje ws. inwestycji na LSM. "Nie będzie zgody na zabudowę placu"

Budynek planowany przez LSM miałby stanąć na zielonym placu obok ul. Bolesława Chrobrego. Spółdzielnia określa go mianem Domu Seniora i tak też nazwała go we wniosku o pozwolenie na budowę, który złożyła w Urzędzie Miasta.

– Spółdzielnia może to nazwać komercyjnym domem seniora, czy jakkolwiek inaczej, ale faktycznie to będzie budynek mieszkalny – mówi Marcin Wociór z Komitetu Obrony Zielonego Placu Zabaw zrzeszającego przeciwników tej inwestycji. – Teren, na którym miałby stanąć budynek jest jedynym tak dużym placem w okolicy, gdzie przebywają i dzieci i seniorzy. Siedmiokondygnacyjny budynek stanąłby praktycznie przed oknami innych bloków.

Sąsiedzi przeciwni tej inwestycji domagają się od Urzędu Miasta, by uznał ich za stronę postępowania toczącego się w sprawie pozwolenia na budowę. Proszą o to w liście otwartym do prezydenta Lublina.

– Mieszkańcom chodzi nie tyle o ten status strony, co o decyzję odpowiadającą ich oczekiwaniom i w takim kierunku zmierza przygotowanie decyzji – stwierdza Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zapowiada, że spółdzielnia dostanie decyzję odmowną. – Nie powinno tu być zgody. Wszystkie analizy formalnoprawne wskazują, że wniosek LSM nie jest zgodny z planem zagospodarowania terenu.

Prezydent tłumaczy, że zgodnie z planem zagospodarowania teren ten znajduje się w strefie ochrony istniejących osiedli „przed ich dogęszczaniem programem mieszkaniowym”. Zdaniem Żuka inwestycja planowana przez LSM skutkowałaby właśnie takim „dogęszczeniem” zabudowy mieszkaniowej. – Tu kolizja jest fundamentalna – mówi prezydent. – Żeby móc tu lokować taką inwestycję, musiałaby nastąpić zmiana planu zagospodarowania.

Żuk zastrzega, że decyzja odmowna dopiero zostanie wydana. Dlatego mieszkańcy okolicznych bloków nie otwierają jeszcze szampana. – Póki trwa rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę nie chciałbym komentować ewentualnych rozstrzygnięć. Dopóki nie mamy niczego na piśmie – mówi Wociór.