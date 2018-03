Lubelska policja szuka tego chłopaka. Rozpoznajesz go?

Młody mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów spożywczych w Lublinie. Wziął mleko i podszedł do kasy, prosząc o papierosy. Gdy tylko dostał paczkę rzucił się do ucieczki. Sprzedawczyni próbowała go zatrzymać, jednak ten odepchnął ją i rzucił butelką.

Tożsamość młodego mężczyzny pomimo zarejestrowania wizerunku przez monitoring sklepu nie została ustalona. Policja zwraca się z apelem do osób, które go rozpoznają o kontakt z oficerem dyżurnym komisariatu. Informację można przekazać anonimowo pod nr tel. (81) 535-45-72.

Mężczyzna odpowie za przestępstwo rozbójnicze.