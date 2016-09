Lubelski Festiwal Nauki: Zarejestrowało się 38 tys. osób. Są jeszcze miejsca

Naukowa impreza zaczyna się w sobotę i potrwa do 23 września. W ramach niej na żądnych wiedzy czeka ok. 1150 projektów, pod tym względem tegoroczna, 13. edycja festiwalu będzie rekordowa.

Wiadomo, że liczba uczestników także będzie pokaźna. Choć festiwal jest darmowy, na większość wydarzeń z programu trzeba się zapisać wcześniej. Do 7 września na poszczególne projekty zarejestrowało się niemal 38 tys. osób. Wiele spośród wydarzeń ma już komplet zarejestrowanych uczestników, ale jest też sporo takich, na które ciągle można się zapisać. – Warto pamiętać, że ok. 200 projektów ma charakter otwarty – mówi Agnieszka Wasilak z Biura Promocji Uniwersytetu Przyrodniczego.

Rezerwacja miejsc nie obowiązuje m.in. w przypadku organizowanego po raz trzeci Pikniku Naukowego. Odbędzie się on 18 września na Arenie Lublin. Podczas tegorocznego pikniku będzie można wziąć udział w 112 naukowych projektach. Ponadto, wśród wydarzeń otwartych znajdują się m.in.: wystawa dotycząca pisarza science fiction Arthura C.Clarke’a, piknik poświęcony hodowli komórkowej in vitro, prezentacja na temat dawnej prasy kobiecej czy warsztat grafologiczny „Tajemnice naszego pisma”. Spośród tych, na które trzeba się wcześniej zapisać, sporo wolnych miejsc jest m.in. na projektach: „Filmowe charakteryzacja”, „Historia rodzinna – jak ją poznawać?”, „Zawody robotów” i wielu innych.

Pełny program można znaleźć na stronie www.festiwal.lublin.pl. Za pośrednictwem strony można również zapisać się na dane wydarzenie.