Lubelski Rower Miejski rozpoczyna sezon. Rowery już czekają na stacjach

Na ulicach pojawiły się już rowery, które od wtorku będzie można wypożyczać w systemie Lubelskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników – a jest ich już ponad 64 tys. – będzie 891 jednośladów w 90 stacjach, w tym 5 na terenie Świdnika.

System uruchamiany jest po zimowej przerwie wcześniej niż przewiduje to umowa między miastem a operatorem, firmą Nextbike, bo widnieje w niej data 1 kwietnia, ale zarazem później niż w wielu miastach, które udostępniły rowery już 1 marca. Poprzedni sezon zakończył się w Lublinie wynikiem ponad 855 tys. wypożyczeń.

Aby jeździć miejskim rowerem trzeba zarejestrować się w systemie (lubelskirower.pl) i zasilić założone tam konto kwotą 10 zł, z której potrącane będą opłaty za jazdę trwającą dłużej niż 20 minut od momentu wypożyczenia. Zwracając jednoślad w ciągu 20 minut nie płaci się nic.

Najprościej jest pobrać rower ze stacji korzystając z udostępnianej przez Nextbike aplikacji na telefony komórkowe. Jedyne co musi zrobić jej użytkownik, to zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu jednośladu, albo wpisać jego numer.

Są też bardziej tradycyjne metody. Rower można wypożyczyć w ulicznym terminalu po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu numeru telefonu i hasła uzyskanego podczas rejestracji. Zapamiętywania hasła można sobie oszczędzić „ucząc” system, by zapamiętał naszą kartę zbliżeniową (jakąkolwiek), a w tym celu trzeba po zalogowaniu się zbliżyć kartę do czytnika. Później nie trzeba już wpisywać telefonu i hasła, wystarczy zbliżenie karty do czytnika i podanie numeru jednośladu.

Telefoniczne biuro obsługi klientów jest czynne przez całą dobę.