Lubelskie: Człowiek Roku 2016. Oto wybrane przez Was osobowości

W kategorii „Biznes” zwyciężył Grzegorz Dębiec, prezes firmy Transhurt, do której należy Olimp, największe w Lublinie centrum handlowe. Nasi czytelnicy poprzez głosowanie SMS-owe oraz za pośrednictwem kuponów przyznali prezesowi Dębcowi 3585 punktów.

Człowiekiem Roku w kategorii „Działalność społeczna” została Marta Włosek, założycielka i prezes Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE (6995 pkt.).

W kategorii „Kultura” zwyciężył Paweł Adamiec, uznany fotograf kreatywny, autor cyklów „Królowie Nadbużańscy” i „Królowie Lubelscy” (815 pkt.).

„Zwykłym bohaterem” został natomiast Artur Banasik, który od wielu lat organizuje Charytatywny Turniej Sportowy (935 pkt.).

Natomiast nagrodę Kapituły plebiscytu, powołanej przez redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego, otrzymała Barbara Skowronek, sołtys Nowego Stawu w gm. Niemce. Jurorzy docenili ją za „wzorowe i kreatywne wypełnianie funkcji lidera lokalnej społeczności”.

Poza statuetkami zwycięzcom w poszczególnych kategoriach przyznano pobyt dla 2 osób w Pensjonacie Kazimierskim w Kazimierzu Dolnym. Nagrodą kapituły jest karnet do strefy BEAUTY i 2 wejściówki NO LIMIT do strefy Wody i Saun w Spa Orkana.

Wszystkim laureatom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!