Lubelskie Dworce mają wiceprezesa. To były senator i marszałek województwa

Henryk Makarewicz został we wtorek powołany przez radę nadzorczą spółki Lubelskie Dworce na stanowisko wiceprezesa. To były senator PSL i marszałek województwa.

Lubelskie Dworce to spółka należąca do Urzędu Marszałkowskiego i zajmująca się zarządzaniem dworcem autobusowym w Lublinie. Jest też właścicielem dwóch spółek zależnych: PKS Włodawa oraz PKS Hrubieszów.

Jak wyjaśnia rzeczniczka LD Magdalena Kaczanowska, powołanie wiceprezesa ma związek z sytuacją PKS Hrubieszów. Spółka jest w fatalnej kondycji finansowej przez co został jej wyznaczony zarządca. Złożył on do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o umorzenie postępowania naprawczego, o które wnioskowały zaś Lubelskie Dworce. Brak takiego postępowania może oznaczać likwidację PKS Hrubieszów i związaną z nią utratę miejsc pracy.

– Zadaniem nowego wiceprezesa będzie nadzór nad spółkami zależnymi, w tym m.in. nad procesem restrukturyzacji PKS Hrubieszów oraz sprawami związanymi z rozwojem spółki, m.in. opracowywaniem koncepcji zagospodarowania terenu przy al. Tysiąclecia w kontekście planów uruchomienia przez Miasto Lublin Dworca Metropolitalnego – dodaje Kaczanowska.

Henryk Makarewicz w latach 2003-2005 był marszałkiem województwa lubelskiego. Wcześniej w latach 1991-1997 był senatorem PSL. Ostatnio, w 2014 roku bezskutecznie kandydował z listy PSL do Sejmiku Województwa.

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku prezesem Lubelskich Dworców jest były poseł PO Mariusz Grad. Do tej pory spółka nie miała stanowiska wiceprezesa. Henryk Makarewicz zasiadał zaś w jej radzie nadzorczej.