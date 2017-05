PKS Hrubieszów na sprzedaż

– Do tego dnia zainteresowani nabyciem udziałów w PKS Hrubieszów mogą wykupić memorandum, co jest warunkiem koniecznym, by uczestniczyć w dalszej procedurze sprzedaży – informuje Magdalena Kaczanowska, rzecznik prasowy Lubelskich Dworców SA. – Do 9 czerwca potencjalni inwestorzy mogą zgłosić natomiast swój udział w negocjacjach. Obowiązuje wyłącznie forma pisemna.

Szczegółowe informacje na temat PKS Hrubieszów oraz procedury sprzedaży znajdują się na stronie internetowej: lubelskiedworce.pl.